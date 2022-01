Tchad : ces personnalités présentes au meeting des Transformateurs

Des milliers de militants sont réunis ce 8 janvier au stade Idriss Mahamat Ouya de N'Djamena pour un meeting géant et une démonstration de force du parti Les Transformateurs. Le leader du parti, Dr. Succes Masra, a été accueilli par un bain de foule sur la pelouse du stade.



Plusieurs personnalités et figures de l'opposition sont présentes et s'exprimeront à la tribune. L'on note notamment la présence de Yacine Abdramane Sakine, leader du Parti Réformiste ; Bedoumra Kordjé, ancien ministre et président du groupe de réflexion et d'action pour l'appel du 1er juin ; Me Max Loalngar, avocat et coordonnateur de Wakit Tamma ; Younous Mahadjir, leader syndical ; Pr. Avocksouma Djona, président du parti Les Démocrates ; ou encore Dr. Sitack Yombatina, vice-président du parti Les Transformateurs.