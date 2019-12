Tchad : ces précautions hydrauliques et électriques qui peuvent sauver des vies

L'association des usagers des services publiques a organisé samedi une grande caravane de sensibilisation sur le thème : "l'assainissement de l'eau est pour notre santé et la masse de terre pour notre sécurité."



L'évènement a eu lieu en présence de plusieurs responsables des circonscriptions administratives de la ville de N'Djamena.



Le président de l'association, Djidda Djimy Amine, initiateur du projet, s'est dit satisfait du travail que les autorités mènent à l'égard de cette association qui fournit un grand courage pour sauvegarder la vie sainte des paisibles citoyens.



La secrétaire générale de l'association des usagers des services publiques, Fatimé Togoï, a expliqué que d'après des constats, les forages domestiques causent d’énormes maladies aux usagers, telles que des maladies diarrhéiques et la typhoïde par manque d’hygiène. Certains puisards construits ont la même profondeur avec les forages.



L'association appelle les usagers à respecter la profondeur du forage jusqu’à la nappe phréatique et aux différents endroits avec les puisards. Elle précise que les usagers peuvent se rapprocher de sa structure pour bénéficier d'orientations sur la construction d'un forage et d'un puisard.



"Tous les jours, nous, nous servons d’eau pour le nettoyage, la vaisselle, l'hygiène, la cuisine. Ces eaux usées sont rejetées hors de la maison et doivent être traitées avant un rejet dans la nature pour préserver notre environnement, il s’agit de l’assainissement’", a indiqué Fatimé Togoï.



Elle a demandé au ministère de l’Eau, à la Société tchadienne des eaux et au ministère de la Santé publique de prendre leurs responsabilités pour mettre en place une unité de suivi de ces forages en partenariat avec l’association.