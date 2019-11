Tchad : cette étrange apparition dans le ciel qui alimente les spéculations

Un phénomène assez étrange est apparu dans le ciel la semaine dernière, mercredi 13 et jeudi 14 novembre. Il a été aperçu à deux reprises, particulièrement dans les provinces des zones Nord et Est du Tchad.



Au Ouaddaï, des témoins expliquent que "des centaines d'étoiles filaient à vive allure dans le ciel, sans que l'on en sache l'origine".



"Le phénomène s'est reproduit mercredi soir aux environs de 18h et jeudi à la même heure. Des étoiles filaient vite du Nord vers le sud avant de disparaître à perte de vue. Même à kalaït les populations ont observé cela", affirme un habitant d'Abéché.



Selon un habitant de Goz Beida, témoin de l'apparition du phénomène, "au Sila, beaucoup de gens parlaient de ce phénomène depuis mercredi. C'est la deuxième fois, hier et ce soir aussi. Les mêmes étoiles filantes en groupe ont été observées au Sila".



Certaines personnes expliquent que ce phénomène est déjà apparu dans le passé, "il y a très longtemps" mais est resté sans explications.



La presse libyenne a parlé d'un "phénomène étrange jamais apparu, observé dans le ciel". Des images filmées depuis Sebha ont même été publiées.



Selon un journaliste à Abéché, les hirondelles "sogour" ont défilé mardi 12 novembre dans le ciel, tandis que dans la nuit du 13 novembre, c'était au tour des étoiles.



"C'est vraiment inexplicable, même au Sila précisément à Goz beida, on a observé le phénomène à la même heure qu'Abéché. Même dans d'autres localités tels que Bitkine, les habitants ont confirmé le passage d'étoiles en groupe", précise un autre témoin depuis la province de Goz Beida, à l'Est du Tchad.



Certains habitants doutent que ce soient des étoiles filantes. "Ça me convainc moins ! C'est un phénomène inhabituel. Je suis vraiment dans l'incapacité de le décrire", explique un enseignant.



D'autres maintiennent leurs affirmations : "Oui, des étoiles filantes en fille indienne. Nous avons reçu l'information depuis Biltine qu'elles se dirigeaient vers Abéché. Un ami a tenté de filmer mais c'était impossible. Le matin vers 7 heures, une quantité importante d'hirondelles faisait le tour dans le ciel", témoigne un étudiant.



Le phénomène est apparu par surprise. "Personnellement, je voulais filmer mais comme les étoiles sont loins et dans le ciel, il est même difficile de les visionner", justifie l'un des nombreux témoins de cette mystérieuse apparition dans le ciel qui alimente les spéculations.



Du côté des stations provinciales de météorologie, le phénomène demeure inexpliqué.