Tchad : chaîne de solidarité tout azimut à Mongo autour des babouins

Une mobilisation des fonds en faveur des babouins de la colline de Mongo s'est déroulée ce 16 avril à la salle de la réunion de cette commune. Objectif, secourir les populations vulnérables qui font face à plusieurs difficultés.



L'initiative placée sous le thème « Solidarisons nous tous pour le maintien des babouins sur la colline et la protection des personnes vulnérables » a drainé plusieurs personnes parmi lesquelles le secrétaire général de la province du Guera, Djerambete Djingamiyo, le délégué provincial de l'environnement du Guera, les autorités administratives, civiles et plusieurs présidents d'associations.



En ouvrant cette cérémonie de levée de fonds, le secrétaire général de la province du Guera a affirmé que « Mongo subissait de plein fouet les effets néfastes de la dégradation de ses terres causée par les changements climatiques ». En effet a-t-il ajouté, située en zone sahélienne, la localité est « parsemée de montagnes et de collines ».



Le délégué de l'environnement du Guera, Ahmat Kachallah Kasser, a souligné que « la protection de l'environnement, plus précisément de l'écosystème fragile, est la priorité des plus hautes autorités de la transition ». Il a admis que le mois de soudure est celui qui pousse les babouins à quitter leurs biotopes pour se lancer à la quête de l'eau et de la nourriture auprès des populations vulnérables qui habitent au pied de la montagne.



Une situation qui est à l'origine des difficultés éprouvées par les populations vivant au pied de la montagne dans leurs concessions, a regretté Abdelmalick Abderman Béchir, maire de la commune de Mongo.