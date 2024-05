Tchad : chaleur ardente sur l’étendue nationale au cours des 24 prochaines heures (ANAM)

Selon le bulletin de la prévision météorologique quotidienne publiée par l’Agence Nationale de la Météorologie (ANAM), au cours de la journée du jeudi, le 02 mai 2024, une poussière a intéressé la province du Borkou, le Kanem, une partie du Centre et localement la ville de N’Djamena.



Tout de même, les nuages cumuliformes ont été observés dans le Mayo-Kebbi-Ouest et le Logone Oriental. Ailleurs, l’atmosphère est visiblement bonne. Dans l’après-midi jusqu’à la nuit, des manifestations pluvio-orageuses seront probablement observées à l’Extrême Sud du pays.



Le Front-Intertropical (FIT) a ondulé autour de 10ème degré de latitude Nord suivant l’axe Baïnamar Doba_Haraze-Mangueigne. Les vents dominants d’intensité modérée dans les basses couches sont de directions Nord-Est au Nord et au Centre du pays avec des vitesses moyennes de 24 km/h au Nord, 16 km/h au Centre et de 12 km/h au Sud du pays.



Evolution du temps pour les prochaines 24 heures

Pendant la nuit jusqu’au petit matin de demain, la poussière se maintiendra dans le Borkou, le Kanem et partiellement le Centre, la ville de N’Djamena et ses environs. La température sera ressentie avec une chaleur ardente sur l’étendue nationale. Le Front-Intertropical (FIT) oscillera entre le 8ème et le 9ème degré de latitude Nord suivant l’axe Gagal_Doba_Kyabé.



Les vents dominants d’intensité modérée à faible dans les basses couches seront de direction Nord-Est au Nord et au Centre du pays avec des vitesses moyennes de 30 km/h au Nord, 24 km/h au Centre et de 10 km/h au Sud du pays.



Les températures maximales prévues à 15 :00TU (16 :00 heure locale) pour la journée du 03 mai 2024 seront en hausse de 1°C par rapport qu’à celles d’aujourd’hui pour la plupart des villes du pays. Ainsi, les villes les plus chaudes seront Bol et Massakory avec un pic de 46°C.



Tandis qu’à N’Djamena, Mao, Mongo et Moussoro, il fera 45°C. Enfin, il fera 38°C à Amdjarass et Bardaï à 15 : 00TU (16:00 heure locale).