Tchad : chaque communauté doit élaborer son propre Code de la famille, estime le député Khamdjan

Le député du parti PLD, Ousmane Cherif Khamdjan, est revenu jeudi sur l'intense débat qui a eu lieu aux assises du 2ème Forum national inclusif autour du Code de la famille. Il a estimé que "la création d’une commission parlementaire devant se plancher sur le Code de la famille n’a pas de sens puisque les deux communautés à savoir la communauté musulmane et chrétienne ont discuté durant 20 ans mais elles n’arrivent pas à élaborer un Code de la famille unique".



"Nous pensons qu’il est temps que chaque communauté élabore son propre Code de la famille et cela est possible", indique le député.



Il a également présenté une synthèse des travaux du 2ème Forum national inclusif au regard des propositions qui ont été mises en avant. Ousmane Cherif Khamdjan a rappelé que cette rencontre nationale a été marquée par la présence de quelques membres de l’opposition extérieure dont Abdelwahid Aboud Mackaye. Il a salué leur courage.



Le député Ousmane Cherif Khamdjan réitère son appel à l'instauration de l'enseignement de l'éducation religieuse dans les écoles nationales. "La corruption est un phénomène planétaire mais dans notre pays, il y a une spécificité tchadienne matérialisée par le fait qu’il y a des fonctionnaires tchadiens qui gagnent deux, trois voire quatre salaires", dit-il.



"Une fois que la personne est nommée à un grand poste de responsabilité, les parents et les amis vont lui dire « abga radjil » qui veut dire « il faut devenir un homme ». C’est une facon tacite de l’inciter à abuser des biens publics. Il est entré en fonction piéton et il a quitté le travail toujours piéton", déplore le député.



Lors des assises, Ousmane Cherif Khamdjan a proposé un nouvel hymne national. "Nous avons fait un rajout d’une strophe pour la gloire de notre armée", précise-t-il.