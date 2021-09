Tchad : chaque province représentée au CNT par au moins 3 ressortissants

La sélection des conseillers du CNT a tenu compte des équilibres régionaux du Tchad. Chacune des 23 provinces est representée par au moins trois ressortissants. C’est donc le Tchad entier qui est représenté à l’Assemblée.



Les anciens députés sont représentés à hauteur de 30% dans la nouvelle Assemblée. Ils ont une expérience législative à capitaliser par la transition. C’est une approche qui permet d’éviter la table rase et stabiliser le fonctionnement de l’institution.



Les douze composantes qui constituent le CNT sont : les Partis représentés à l’Assemblée nationale de la troisième législature ; les Partis politiques non représentés à l’Assemblé nationale de la troisième législature ; les Personnes Ressources ; les Forces de Défense et de Sécurité ; les Organisations de la société civile ; les Hautes Autorités traditionnelles ; les Organisations des jeunes ; les Organisations des femmes ; les Groupements des Syndicats ; les Personnes vivant avec un handicap ; les Ordres professionnels ; la Diaspora. Ces composantes ont toutes des raisons absolument pertinentes de participer au Conseil National de Transition en vue de donner tout le sens de l’inclusivité à cette institution.