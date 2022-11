Tchad : chemin de fer, une voie de transport adaptée pour désenclaver le pays

Lors du 5e forum des entreprises africaines, le Conseil économique pour l'Afrique a évoqué l'importance de nouveaux modes de transport pour accroître l'économie de certains pays. Pour ce faire, le ferroviaire est très important pour les pays éloignés de la mer. Malheureusement, le réseau de chemin de fer est insuffisant, indique-t-il. Toutefois le ferroviaire a joué un rôle très important dans le développement économique dans certains pays d'Afrique. L'on peut citer la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso comme références.



Dans la même lancée, le Focus d'Afrique du mois d'octobre a évoqué l'amélioration des nouvelles infrastructures routières pour améliorer les échanges commerciaux entre les pays d'Afrique dont le chemin de fer est sollicité. Cependant le Tchad a aussi projeté la réalisation d'un projet de construction de chemin fer Cameroun-Tchad, reliant N'Gaoundéré au Cameroun et N'Djamena au Tchad. L'accord de financement et les études de faisabilité ont été signés pour un montant de 3,6 milliard dont 1,3 milliards chacun. Les fonds seront débloqués par la Banque africaine de développement (BAD) selon le journal Camerounais. Malheureusement pour la réalisation de ce chemin de fer, beaucoup de chemin reste à faire. Sinon pour l'heure où l'employabilité à la fonction publique devient quasiment impossible, ce projet devrait être une ouverture pour les affaires.



La voie ferrée peut susciter des activités, la ville traversée par cette voie aura une opportunité de nouvelles infrastructures comme les hôpitaux, les écoles, les banques et bien d'autres. Pour ce faire le ministre des infrastructures et des transports et celui de l'économie doivent veiller à la concrétisation de ce projet.