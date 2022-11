Tchad : chenilles légionnaires, des capacités d’action renforcées contre ces ravageurs

Pour le représentant adjoint et permanent de la FAO au Tchad, Marc Mankoussou, la FAO et le gouvernement, ont initié ce projet d'appui d'urgence à la gestion intégrée des chenilles légionnaires d’automne (CLA) au Tchad, afin de répondre à cette requête dont l'objectif est de renforcer les capacités par des actions de lutte efficace contre ces ravageurs.



Il s'agit spécifiquement de renforcer les capacités techniques nationales dans la gestion de ces ravageurs, à travers des formations au bénéfice des producteurs et des techniciens, ainsi que des campagnes de sensibilisations à tous les niveaux et enfin, assurer la surveillance et l'alerte précoce.



Ouvrant les travaux, le secrétaire d'État à la Production et à la Transformation agricole, Abakar Ramadan, a affirmé que les dégâts de la chenille légionnaire d'automne sur les productions agricoles au Tchad seront atténués et limités grâce aux actions de la lutte intégrée. Ce projet vise à assurer la sécurité alimentaire et nutritionnelle des populations tchadiennes, à travers des actions de lutte efficace contre la chenille légionnaire introduite au Tchad depuis 2016.



Eu égard à l'importance du rôle que le Comité de veille et de suivi de la CLA, à travers ce projet est appelé à jouer, le gouvernement ne ménagera aucun effort pour apporter son appui financier, matériel et humain pour l'accomplissement de sa mission, assure le secrétaire d’État.