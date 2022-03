Tchad : cherté de la vie au Kanem, le gouverneur se concerte avec les commerçants

Objectif avoué de la rencontre : identifier les causes de la cherté de la vie dans la province. Et pour le gouverneur, c'est soit l'État où alors les opérateurs économiques qui sont à la base de cette cherté de la vie.



Six mois après la dernière consultation avec les opérateurs économiques, la situation "s'est plutôt aggravée", s'est indigné le gouverneur qui a directement interpellé les opérateurs économiques par cette question : "qu'est-ce qui est cause la vie chère ?"



Poursuivant son intervention, le gouverneur de la province de Kanem a prescrit aux commerçants qui "stockent et vendent cher" de jouer la carte de la franchise avec la population et avec Dieu.



Il a évoqué les différentes mesures prises par les autorités, notamment la réduction des taxes comme un levier pour aider les populations et non pour "l'enrichissement des commerçants".



Aussi a-t-il recommandé qu'au terme de la concertation du jour, "des nouveaux prix soient pratiqués sur le marché" et "surtout à la baisse", menaçant les contrevenants de “sanctions sévères de l'État".



À l'approche du Ramadan, le gouverneur a appelé les commerçants à plus de générosité vis-à-vis des populations et à ne pas augmenter les prix sur le marché.



Les commerçants ont déclaré avoir pris en compte réponse les prescriptions du gouverneur. Ils ont promis des baisses sur le marché.



En présence du gouverneur et séance tenante, l'un d'entre eux Abakar Idriss a promis de réduire le prix du sac du maïs à 25.000 FCFA au lieu de 26.500 FCFA ou 30.000 FCFA actuellement pratiqué sur le marché. Un acte salué par le gouverneur qui a invité les autres commerçants à suivre le pas.



Les opérateurs économiques n'ont pas manqué l'occasion de cette rencontre pour poser des doléances au gouverneur. Il a promis de les transmettre aux autorités compétentes.