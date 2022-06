Tchad : cheveux coupés, source d’économie et nouvelle mode pour les femmes

De plus en plus, des femmes affichent leurs têtes rasées avec fierté. Pourtant, le cheveu est un symbole de féminité et de séduction, si l'on le regarde flotter, dit un adage populaire.



Historiquement, c'est un moyen de différenciation entre l'homme et la femme. Toutefois, il n'y pas si longtemps, raser les cheveux d'une femme est la pire des choses qu’on pouvait lui faire. Synonyme de honte et de déshonneur.



Ce n’est plus vraiment le cas de nos jours. Vanessa sort de chez un coiffeur avec la tête rasée, sans aucun signe de regret. « Je suis contente de couper mes cheveux, même si certains nous regardent comme des monstres », explique-t-elle.



Pour certaines femmes, les cheveux rasés sont à la mode. Anastasie voit les choses autrement : « ma beauté n'est pas dans ma chevelure et malgré tout, je me sens comme une star », estime-elle. Contrairement à Irène Ngaro, pour qui les cheveux rasés permettent de faire des économies.



« Tu ne dépenses pas trop comme en utilisant les mèches », souligne-t-elle. Beaucoup d’hommes n'aiment pas les femmes sans cheveux. Pour Chaibo, « une femme sans cheveux est une malédiction ». Même si aujourd'hui la tête rasée devient à la mode, source d’économie pour les unes, Falmata souffre d'une maladie de la chevelure ; « depuis mon jeune âge, mes cheveux ne poussent pas », dit-t-elle.



Quelles que soient les raisons, on se pose la question de savoir si l’on peut parler de féminité sans cheveux. Le mieux, pour les femmes sans cheveux, est d'adopter le style des grands-mères, avec un foulard à la tête, laisse entendre un coiffeur.