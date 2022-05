TCHAD Tchad : cinq nouveaux commissariats de police à Ndjamena dans 8 mois

Alwihda Info | Par Ali Moussa - 4 Mai 2022



Ce projet, totalement financé par le Fonds européen de développement, à hauteur de 1, 386 milliard de FCFA, est un symbole fort du partenariat bénéfique entre le Tchad et l’Union Européenne.



Le ministre de la Sécurité publique, général Idriss Dokony Adiker a procédé à la cérémonie de pose de la 1ère pierre pour la construction de cinq commissariats de sécurité publique à Ndjamena.



La cérémonie a lieu ce mercredi 4 mai 2022 à Farcha Milezi, dans le 1er arrondissement et a vu la présence de plusieurs personnalités, notamment le secrétaire d’État à l’Economie, Dr Abderahim Younouss Ali, le représentant de l’Union Européenne au Tchad, l’ambassadeur Kurt Cornelis, le maire du 1er arrondissement, le coordonnateur du Projet d’appui à l’amélioration de la sécurité intérieure au Tchad (PAASIT), George Moyalta, ainsi que de plusieurs officiers de forces de défense et de sécurité.



Les cinq nouveaux commissariats de sécurité publique seront édifiés dans un délai de 8 mois, et sont répartis dans le 5ème arrondissement de la capitale, à savoir à Farcha, dans le 1er arrondissement, à Digangali, dans le 9ème arrondissement, à Dar el Salam, dans le 8ème arrondissement et à Hilé Houdjadj dans le 10ème arrondissement.



Lançant les travaux, le ministre de la Sécurité publique a relevé que ce projet, totalement financé par le Fonds européen de développement, à hauteur de 1, 386 milliard de FCFA, soit 2.113.895 Euro, est un symbole fort d’un véritable partenariat entre le Tchad et l’Union Européenne, pour le développement du pays. Pour lui, le PAASIT dont le premier axe met l’accent sur la gouvernance de la sécurité intérieure, rappelle que le respect des droits humains, la paix, la cohésion sociale et la qualité de l’offre de sécurité intérieure, sont les socles du développement.



« De cet axe prioritaire, l’on retient les objectifs tels que : le besoin de renforcer l’encadrement politique et institutionnel de l’action des services de sécurité ; l’obligation pour les services de sécurité de répondre aux attentes de la population », a-t-il poursuivi. D’après Idriss Dokony Adiker, ces commissariats qui seront construits, témoignent de la volonté de chercher à assurer une meilleure couverture sécuritaire de la ville, par une meilleure rationalisation et une grande efficience du dispositif de sécurité intérieure.



Et d’ajouter qu’au-delà de ces joyaux qui seront construits, l’accent sera mis sur l’amélioration des liens forces de sécurité intérieure, avec la population, à travers l’amélioration de l’offre de sécurité publique et de police au quotidien. Il y a également la sensibilisation de la population aux questions de sécurité intérieure et sa participation directe, ou à travers ses représentants, à la réduction de l’insécurité. Le respect des droits humains, les considérations relatives au genre.



« Mon département examinera l’opportunité d’une mise en place de la police de proximité dans ces commissariats pilotes, pour apporter des transformations progressives vers une offre de sécurité orientée en priorité vers la population et les personnes vulnérables », a déclaré Idriss Dokony Adiker.







