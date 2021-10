Tchad : cinq responsables de Wakit Tamma visés par des poursuites

Des poursuites judiciaires sont engagées contre cinq des leaders de Wakit Tamma, a annoncé ce 9 octobre Dr. Beni Yombatina Sitack. Ces poursuite ont été enclenchées suite à la manifestation du 2 octobre 2021 à N'Djamena.



Barka Michel, Dr. Sitack Yombatina et Marting Félix seront auditionnés ce lundi 11 octobre par la police judiciaire. Me. Max Loalngar et Me. Koude Mbainaissem feront, conformément à leur statut, l'objet d'une procédure devant le Conseil de l'ordre des avocats.



Le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, Abderaman Koullamallah, avait annoncé une plainte de la police nationale contre les responsables de Wakit Tamma suite à des troubles à l'ordre public occasionnés lors de la marche du 2 octobre.



"Le Conseil militaire de transition (CMT) s'inscrit résolument dans la posture d'une dictature implacable, avec le dessein inavoué de préserver un pouvoir illégitime au détriment de l'intérêt général du peuple tchadien", réagit Wakit Tamma.