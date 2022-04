Tchad : circulation à proximité du marché de Dembé, un chemin de croix

A cet endroit précis, la chaussée est partagée entre vendeuses de légumes, piétons, motocyclistes et voitures, et chacun doit forcer son passage.



Déguerpis de leur lieu de vente, les vendeuses de légumes et d'autres articles sont déversées sur la voie publique, en installant leurs marchandises sur la chaussée, et rendant la circulation difficile. Cette scène d'embouteillage donne du fil à retordre aux usagers.



Car c'est à l'heure où certains fonctionnaires partent au travail, d'autres déposent leurs enfants à l'école, que cet embouteillage commence. Même si les raisons du déguerpissement de cette partie du marché de Dembé restent sombres, cette situation remet en cause l'agenda du maire de la ville Ali Haroun.



Pourtant, en début de l'année le maire a lancé une opération de dégagement des boutiques sur la voie bitumée et les marchandises étalées sur la voie publique, afin de rendre fluide la circulation à ses concitoyens. Tout porte à croire que la sueur des usagers de cet axe doit cesser de couler, lorsque le maire du 7ème arrondissement, Abbas Mahamat Ateib et le maire de la ville de N'djaména, Ali Haroun, emprunteront cette voie.



Cela étant, les autorités doivent comprendre qu’on ne peut déguerpir ces commerçants sans préparer au préalable un espace pour les accueillir. On ne peut pas mettre la charrue avant les bœufs, dit un adage populaire.