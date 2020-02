Tchad : civisme et salubrité tiennent à cœur des collégiens à Goz Beida

Le civisme et la citoyenneté en ville, c'est le thème d'une conférence-débat qui s'est tenue samedi matin devant une centaine de collégiens à Goz Beida, chef-lieu de la province de Sila.



La conférence a été animée par un enseignant du collège de Goz Beida, Saleh Oumar, avec un invité spécial, le 2ème maire adjoint de la ville, Mahamat Assouar.



Les échanges ont été dynamiques entre les exposants et les collégiens, afin de sensibiliser et de pousser à la réflexion. Les collégiens ont été invités à faire preuve d'un bon comportement, de tolérance et à promouvoir la paix et la cohabitation entre eux.



Le 2ème maire adjoint de Goz Beida, Mahamat Assouar s'est félicité de cette initiative et de l'invitation. Il a rappelé aux élèves que le suivi des cours et l'assiduité sont d'une importance capitale. Il a également encouragé les élèves à approfondir leurs connaissances historiques sur leur ville.



Joignant la parole à l'acte, les enseignants et les élèves de l'établissement ont ensuite organisé une journée de salubrité au sein du collège.



Le directeur administratif du collège, Luc Beroua, a déclaré que ce genre d'opération de salubrité doit se faire régulièrement.