Tchad : clarification de l’ONG Alerte Santé sur l’incident du poste de santé fixe de Fende 2

Dans la nuit du 7 au 8 septembre, vers minuit, un incident sécuritaire a touché des agents de santé de l’Etat tchadien, qui travaillent au poste de santé fixe de Fende 2, situé à 18 km de Kiskra, à environ 40 km de Liwa dans le département du Fouli (Liwa). Un groupe armé non étatique (GANE) a attaqué le personnel de santé.



L'infirmier chef de poste a été mortellement touché et deux agents de santé ont été enlevés. Les trois autres personnels ont été retrouvés et ramenés sains et saufs à Liwa. Contrairement aux informations qui ont circulé dans l’urgence, le poste de santé relève des autorités sanitaires tchadiennes, plus particulièrement du district sanitaire de Liwa et de la délégation sanitaire de Bol.



L’ONG tchadienne Alerte santé, partenaire privilégié d’ALIMA dans le pays, apporte un appui technique pour le fonctionnement du poste de santé. Depuis l’incident, tous les personnels de santé concernés ont été mis en sécurité et les activités sanitaires sont suspendues. Un appui psychologique est organisé à leur attention.



Les autorités tchadiennes sont mobilisées pour faciliter la libération de leur personnel enlevé. Alerte santé est en contact régulier avec ces autorités. Alerte santé, avec le soutien d’ALIMA, intervient dans le district concerné depuis 2018 en offrant des soins nutritionnels et de santé aux Personnes Déplacées Internes (PDI).



Alerte Santé et ALIMA dénoncent cette attaque contre les personnels de santé de Fende 2 et plus généralement les attaques perpétrées contre les personnels de santé qui apportent un soutien humanitaire aux populations tchadiennes. Enfin, Alerte Santé et ALIMA se tiennent à la disposition des autorités tchadiennes et espèrent la libération rapide des personnels de santé retenus.