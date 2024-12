Tchad : clarification du procureur concernant la détention et les conditions d'un détenu

Le 30 novembre 2024, Masra Yannick a été interpellé par un groupe de personnes dans le quartier de Toukra, accusé de vol. Après avoir été maîtrisé, il a été conduit au commissariat de la Sécurité Publique N° 17. Plusieurs plaintes ont été déposées contre lui et une procédure a été établie. Le 4 décembre 2024, après interrogatoire, il a été déféré au parquet de Grande Instance de N'Djaména et placé sous mandat de dépôt pour vol de biens d'autrui à la Maison d'Arrêt de Klessoum.



Contrairement aux allégations du vocal mentionné, Masra Yannick, né le 10 janvier 2002 à Sarh, n'a subi aucune forme de torture ou de sévices. De plus, le commissaire du CSP 17 indique que Masra Yannick est connu des services de police comme un délinquant notoire dans le quartier de Toukra, bien qu'il nie les accusations portées contre lui. Il reviendra au tribunal de déterminer sa culpabilité ou son innocence concernant les faits de vol qui lui sont reprochés.