Tchad : clarifications sur l’étudiant tchadien en Chine Gamaradine Acherif

A la suite aux préoccupations exprimées sur les réseaux sociaux, relativement à la situation d'un étudiant tchadien détenu en Chine, le ministère des Affaires étrangères, de l'Intégration africaine et des Tchadiens de l'étranger tient à apporter des précisions sur Gamaradine Acherif Siessil.



En effet, cet étudiant inscrit à l'Université d'aéronautique de Nanjing et détenteur du passeport N°R0408970, se trouve dans un centre de détention spécialisé de Guangzhou, depuis le 31 mai 2022, à la suite d'un trouble de comportement et d'actes de violence physique exercée sur une personne âgée.



Face à cette situation, l’ambassade du Tchad en Chine qui a été aussitôt saisie de sa situation, suit de près son dossier et est en contact avec les autorités chinoises compétentes, pour obtenir sa libération, en vue de son rapatriement dans les meilleurs délais.



Par ailleurs, l'ambassade du Tchad en Chine est en train de prendre les dispositions nécessaires pour que le détenu, après sa libération, soit accompagné pendant son voyage par un personnel de l'ambassade. Les services compétents du ministère sont en contact avec les parents de l'étudiant et continueront à les tenir régulièrement informés de l'évolution de sa situation.



Enfin, le ministre des Affaires étrangères remercie tous ceux qui ont fait l'écho de la situation de ce Tchadien en Chine. Il tient à rassurer tous les Tchadiens qu'il mettra tout en œuvre pour apporter le soutien et la protection nécessaires à ce jeune étudiant.