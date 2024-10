Tchad : clarifications sur la note circulaire du gouverneur du Kanem aux médias

Dans une précision faite au sujet de la note circulaire émise par le gouverneur de la province du Kanem, il regrette que certains médias aient mal interprété son contenu, entraînant ainsi des incompréhensions qui nécessitent d'être clarifiées.



En effet, il convient de souligner que cette note s'adresse exclusivement aux délégués provinciaux, et aux chefs des services déconcentrés de l'État. Son objectif est de garantir que toutes les activités et cérémonies organisées par ces entités sont dûment signalées, et préalablement autorisées par le secrétariat général de la province.



Cette démarche vise à assurer en ce sens, une meilleure diffusion et couverture médiatique des événements officiels, en veillant à ce que les invitations adressées aux médias (telles que la station provinciale de l'ONAMA, les radios, etc.), soient validées avant leur diffusion.



Le gouverneur du Kanem précise qu'il ne s'agit en aucun cas d'une volonté de restreindre la liberté d'information, ou d'entraver la couverture médiatique. Au contraire, cette initiative a pour but d'améliorer la coordination et la visibilité de ces événements locaux auprès du grand public.



Pour le gouverneur, la priorité demeure de collaborer de manière transparente et constructive avec l'ensemble des médias, afin de mieux informer et impliquer les populations locales dans la vie de la province du Kanem. Il réaffirme son engagement en faveur de la liberté de la presse, et de la transparence dans l'action publique locale, tout encourageant les médias à faire preuve de responsabilité dans la diffusion des informations.