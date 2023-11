Tchad : clôture de l'atelier sur l'exploitation sexuelle dans les opérations militaires

L'atelier de trois jours, axé sur le traitement de l'exploitation sexuelle et la violence basée sur le genre dans les opérations militaires, initié par l'Union Africaine, et mis en œuvre par la Force Mixte Multinationale, s'est achevé ce mercredi 22 novembre 2023 à l'hôtel La Tchadienne.



Cet événement a rassemblé des représentants de plusieurs corps de défense des pays du bassin du lac Tchad.



Abdou Mahamane, chef de mission de l'Union Africaine, a exprimé sa satisfaction, à la clôture des travaux : « Durant ces trois jours, les participants ont suivi avec discipline et intérêt, des thèmes pertinents tels que la compréhension des conflits en Afrique, l'aperçu des opérations de la Force Mixte Multinationale, le cadre normatif de l'Union Africaine, et plusieurs autres sujets relatifs à la violence sexuelle basée sur le genre et à la protection des civils dans le contexte militaire. »



Le commandant de la Force Mixte Multinationale, le Général Ibahim Sallau, a conclu la cérémonie en soulignant l'importance de l'engagement des participants : « Votre dévouement à aborder ces questions critiques est louable. Les connaissances et les outils acquis, lors de cet atelier, auront un impact significatif sur vos actions et interventions futures. »



Cet atelier marque un pas important dans la lutte contre l'exploitation sexuelle et la violence basée sur le genre, en fournissant aux participants des connaissances essentielles pour améliorer leur compréhension et leur réaction, face à ces enjeux dans le contexte des opérations militaires.