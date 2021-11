Tchad : clôture de l'atelier sur la validation de la stratégie genre du PROPAD 2021-2023

Du 09 au 10 novembre 2021, s'est tenu à la bibliothèque nationale de Ndjamena, l'atelier de validation de la stratégie genre du Projet de renforcement de la résilience climatique et de la productivité agricole durable (ProPAD). Cet atelier a connu la participation de l'équipe de la coordination du ProPAD, du CORAF, des représentants des structures de mise en œuvre, des organisations des producteurs du ministère du Développement agricole et celui en charge de la femme.



L'objectif général de l'atelier était de partager le rapport provisoire de la consultante avec la plupart des parties prenantes. De manière spécifique, il visait à valider la stratégie genre du ProPAD, pour la période couverte, le cadre des mesures des résultats, ainsi que la démarche de mise en œuvre et de suivi-évaluation de la stratégie et enfin, valider le plan d'actions opérationnelles de la stratégie genre du ProPAD. Clôturant l'atelier, le directeur général du ministère du Développement agricole, Sanoussi Hisseine Hamdane, a exprimé sa satisfaction pour la qualité des résultats auxquels les participants sont parvenus durant les deux jours des travaux.



Selon lui, ces résultats s'inscrivent en droite ligne des engagements de l'Etat qui accorde une importance capitale à travers le ministère du Développement agricole. « Je demeure convaincu que les résultats de cette étude vont constituer un outil d'aide à la décision pour l'équipe du ProPAD et les agences d'exécutions qui devront prendre des mesures appropriées pour la mise en œuvre du plan d'action », a-t-il ajouté.



À l'issue des échanges, les participants ont relevé la faible intégration du genre et recommandent particulièrement : l'implication effective du ministère de la Femme, garante de la politique genre dans le suivi de la mise en œuvre de la stratégie ; la prise en compte du genre à tous les niveaux, notamment au niveau du staff du projet, des formations et des appuis par le projet.