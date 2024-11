Tchad : clôture de la caravane de sensibilisation sur le nouveau Code de la route

Lancée depuis le 05 octobre 2024, par l'Office National de la Sécurité routière (ONASER), la caravane de sensibilisation sur le nouveau Code de la route dans le 10ème arrondissement, a pris fin ce 15 novembre 2024 à Ndjari dans le 8ème arrondissement de la capitale.



La cérémonie de clôture a été marquée par la présence de la ministre des Transports, de l'Aviation civile et de la Météorologie nationale, Mme Fatimé Goukouni Weddeye, de Mme le maire de la commune du 8ème arrondissement, ainsi que plusieurs responsables de l'ONASER.



Profitant de l'occasion, la ministre des Transports a fait un geste remarquable en descendant personnellement au rond-point Hamama pour sensibiliser quelques usagers (taximan et clandomans), sur le nouveau Code de la route notamment, le port du casque de sécurité, sur la ceinture de sécurité, ainsi que l'utilisation de téléphone au volant et ses risques. Très satisfaite de cette initiative, Mme le maire de la commune du 8ème arrondissement, Fatimé Yaya a exprimé sa gratitude à l'endroit de la ministre des Transports pour cet acte posé.



Elle estime pour sa part que cette sensibilisation faite par la ministre traduira un message fort à l'endroit des usagers sur les dangers de la route et le respect du nouveau code de la route, tout en soulignant que ce dernier temps l'on dénombre tellement de cas d'accidents de la route dans presque tous les arrondissements de la capitale.



Dans son allocation, la ministre des Transports, Fatimé Goukouni Weddeye explique que cette caravane de sensibilisation lancée il y a quelques par le ministère des Transports, de l'Aviation civile et de la Météorologie nationale à travers l'office national de la sécurité routière en collaboration, avec le ministère de la Sécurité publique, ainsi que la mairie visait à sensibiliser et former un certain nombre d’acteurs du secteur, pour prendre en compte un certain nombre d'innovations sur le nouveau Code de la route.



La ministre Fatimé Goukouni Weddeye indique également que depuis plus de 50 ans, le Tchad n'a pas vu une réflexion nouvelle, au niveau de code la route. Depuis 2023, le département des transports a initié et élaboré un nouveau code de la route, le défis qui reste à faire aujourd'hui est de savoir comment traduire cela sur le terrain, pour que les concitoyens puissent s'approprier correctement sur le nouveau Code de la route.



Elle a évoqué aussi le cas de l’incivisme routier des usagers de la route qui est un fléau qui touche toutes les régions du monde. Elle invite donc les usagers à une prise de conscience surtout aux jeunes.



Elle a aussi profité de l'occasion pour dresser le bilan de cette caravane qui a permis à des sensibilisations dans les 10 arrondissements, des formations des agents de la gendarmerie et de la police, sur le nouveau Code de la route, ainsi que des magistrats surtout en période des fêtes de fin d'année qui approche.