Tchad : clôture de la formation des clubs scolaires et universitaires anti-tabac

Ce mercredi 02 octobre 2024, le ministère de la Santé publique a organisé une cérémonie de clôture de la formation des clubs scolaires et universitaires anti-tabac, dans ses locaux.



Cette cérémonie de clôture intervient après deux jours de formation, dans le cadre de la création d'un environnement 100% sans fumée de tabac, initiée par le ministère de la Santé publique, à travers le Programme National de Lutte contre le Tabac, l'Alcool et les Drogues (PNLTAD), en collaboration avec le Fonds d'Action Antitabac en Afrique (TOPAFA).



Ces deux collaborateurs, à savoir, le ministère de la Santé publique et le Fonds d'Action Antitabac en Afrique, ont outillé durant deux jours des clubs scolaires et universitaires anti-tabac dans les établissements et universités de la ville de N'Djamena, dans l'espoir d'éradiquer ce fléau.



Prononçant son discours de clôture, Dr Nenodji Mbaïro, coordonnatrice du Programme National de Lutte contre le Tabac, l'Alcool et les Drogues, a invité les récipiendaires à faire ce travail avec beaucoup de professionnalisme car, changer le comportement d'un individu demande la patience, la persévérance et la sagesse.