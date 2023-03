Tchad : clôture de la formation en technologie contraceptive organisée par le projet SWEDD à Am-Timan

Du 3 au 10 mars, 35 participants venus des 3 départements de la province du Salamat, ont pris part à la formation de renforcement des capacités en technologie contraceptive. Cette formation organisée par le projet "Autonomisation des femmes et dividende démographique au Sahel (SWEDD), entre dans le cadre de la composante 2.3 (deux point trois) du projet.



Cette assise est tenue en vue d'outiller les participants par des connaissances en termes de counseling pour conseiller et proscrire des méthodes de planification familiale adaptées aux besoins de la population.



La représentante du projet SWEDD et chef de mission, Fatimé Mahamat Malloum, se dit persuadée que les connaissances acquises lors de cette formation alternant théories et pratiques sur modèles anatomiques et en situation réelle sur le terrain, seront mises en application pour améliorer les indicateurs de la planification familiale qui est l'un des quatre piliers de la réduction de la mortalité maternelle et infantile.



Clôturant les travaux, le Directeur de l'hôpital provincial d'Am-Timan, Adam Youssouf a remercié les organisateurs qui ont permis aux participants de se familiariser à des thématiques aussi riches que variées. Selon lui, ces thématiques permettent aux participants d'offrir des services de contraception selon les nouvelles normes et protocoles définis par l'Organisation mondiale de la santé (OMS).



Des attestations de fin de formation ont été remises aux participants.