Tchad : clôture de la réunion du directoire universitaire avec des réformes ambitieuses pour 2024-2025

Après quatre jours d’intenses échanges et de réflexions sur les nombreux défis qui entravent le bon fonctionnement de l’enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de la formation professionnelle, cette rencontre a permis de dresser le bilan de l’année académique 2023-2024 pour chaque institution d’enseignement supérieur et de recherche.



Les responsables des universités, des instituts universitaires et des écoles de formation ont proposé des réformes et donné des orientations pour la mise en œuvre de ces dernières. La réunion a également servi de cadre pour informer et sensibiliser sur les principes de la gouvernance universitaire et la gestion des biens publics.



Le ministre Tom Erdimi a exprimé son espoir que les recommandations et résolutions formulées durant ces assises permettront à toutes les institutions de partir sur de nouvelles bases pour assurer la réussite du système d’enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de la formation professionnelle. « Je tiens avant tout à remercier tous les participants, les organisateurs et l’équipe du présidium, sans oublier ces soldats de l’ombre : les secrétaires, les plantons, les chauffeurs, et tous ceux qui ont contribué d’une manière ou d’une autre au succès de cette réunion », a-t-il déclaré.



Les résultats de ces travaux seront essentiels pour garantir le succès de l’année académique 2024-2025 et la poursuite des réformes dans le secteur de l’enseignement supérieur.