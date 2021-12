Tchad : "cohabitation pacifique et vivre-ensemble", l'ONAJES en mission à Am-Timan

Une mission de l'Office national d'appui à la jeunesse et aux sports (ONAJES) est à Am-Timan depuis ce 4 décembre 2021, dans le cadre d'une tournée de la cohabitation pacifique et du vivre-ensemble dans la province du Salamat.



Conduite par le coordonnateur général de l'ONAJES, Moussa Hassan Idibey et quelques responsables en charge de l'institution, la mission a effectué une visite d'inspection au stade omnisports de la ville qui est en chantier depuis plusieurs années. Après la visite, la délégation a rencontré les organisations des jeunes au cours d'une séance organisée au Centre de lecture et d'animation culturelle.



Le coordonnateur général et chef de mission, Moussa Hassan Idibey a expliqué l'objectif de sa venue à Am-Timan qui consiste à passer le message des autorités de la transition relatif à la cohabitation pacifique, du vivre-ensemble et transmettre les doléances des jeunes à qui de droit.