Tchad : « colère de Corona » ; vaincre la Covid-19, l’espoir est-il permis ?

Les derniers résultats sont encourageants. Le nombre de cas testés positifs est relativement en baisse. En seulement six jours, la semaine dernière, le Tchad pays de Toumaï a enregistré plus de 76% de taux de guérison, soit un bond plus de 15% en quatre jours, portant le nombre de guéris à 672 au total. Le nombre total de décès est de 69, selon le dernier bilan de la Coordination de Riposte Sanitaire. L’occasion pour encourager les corps soignants et tous ceux qui se donnent corps et âme pour lutter contre cette pandémie.



L’implication du chef de l’État en personne peut être considérée comme un élément catalyseur dans ce résultat. Il vous souviendra qu’après la « colère de Boma », déjà quelques voix (d’internautes) avaient revendiqué la prise en main des choses par le Président de la République en personne. Chose qui est effective mais tardivement après un tollé de critiques à l’endroit du Ministre de la Santé, exigeant de lui une obligation de résultat. Certains internautes avaient même surnommé et proposé pour cette opération sanitaire la « colère de corona ».



Par ailleurs les esprits ne partagent pas les mêmes avis. D’aucuns pensent que la réouverture des marchés sans mesure préalable et sans sensibilisation intense peut être une erreur dramatique. Ils s’attendent de ce fait à une explosion des cas après au moins deux semaines suivant la prise de cette décision.



Le fameux remède propulsé par le président malgache s’est relevé efficace. Selon le ministre tchadien de la Santé publique, Pr. Mahamoud Youssouf Khayal, 34 personnes ont été guéries avec ce soin extra-protocolaire. C’est pourquoi, sur instruction du Chef de l’État, le Tambavy Covid-organics (CVO) sera commandé en 20 000 doses en raison de 10 000 curatives et 10 000 préventives. Plusieurs spécialistes de santé travaillent d’arrache-pied pour lutter contre cette maladie.



Avec les dons que le Tchad a reçus des pays amis, plusieurs autres commandes de matériels pour lutter contre cette maladie et le travail abattu chaque jour, le résultat est très positif et encourageant. L’espoir est permis, le Tchad pourrait vaincre la Covid-19 de son territoire.