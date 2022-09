Tchad : colère des chefs traditionnels au dialogue national

Les chefs traditionnels ont formulé plusieurs revendications en plénière, notamment un renforcement de rôle avec davantage de goumiers, de moyens matériels et financiers, une immunité ainsi qu'un pouvoir encadré de justice local pour régler les litiges à leur niveau. Ils se disent dévalorisés par la population du fait des pratiques des autorités à tous les niveaux. Le rapport définitif ne fait pas mention de leurs revendications.



Peu après leur départ de la salle et une concertation à huis clos, les sultans et chefs de canton ont regagné la salle. "Les chefs traditionnels ont quitté. C'est regrettable. Leur retour mérite qu'on les applaudisse", a déclaré Galli Ngothé Gatha. Il s'est excusé et a admis des erreurs dans la méthode d'adoption du rapport thématique sur les questions sociétales.



Le rapporteur général Limane Mahamat a indiqué qu'il s'agit d'une synthèse et qu'elle ne peut pas être exhaustive. Il a assuré que la question du rôle des chefferies dans l'ordonnancement juridique reviendra au moment venu, dans la thématique de la réforme de l'État et des réformes institutionnelles.



"Nous n'avons pas méprisé les chefs traditionnels. Nous avons bien mentionné : valoriser les chefs traditionnels en leur octroyant les moyens de travail et de prestige", a souligné Limane Mahamat. Cependant, la question de l'immunité est sensible et sera abordée dans la thématique des droits et libertés : "On peut être chef mais on ne peut pas exercer comme on le veut".