Tchad : colliers de perles autour de la taille, le pouvoir de séduction des femmes

A l’époque, les perles étaient utilisées comme une protection contre les esprits maléfiques. Seuls les initiés les portaient. Mais aujourd’hui, pour les femmes africaines en général et celles du Tchad en particulier, elles sont devenues un véritable arsenal de séduction.



Colorées, parfumées à l’encens, ces perles ont-elles le pouvoir de séduire les hommes ? Elles sont appelées « Medé » en zara, « Moor » en zimé, «Keri » en kanembou, «Souk-souk» en arabe ; chaque ethnie a son appellation. Ces bijoux de rein sont un ensemble de perles portées autour de la hanche par les jeunes filles et femmes.



Les raisons de l'attachement aux colliers de perles

« Les perles mettent en valeur, elles dessinent une silhouette avantageuse. Quand je les porte, je me sens comme une vraie femme, mais dès que ça se coupe, je me vois comme un homme automatiquement. Je vais directement au marché pour en acheter d'autres, c’est une culture chez nous », explique Diane Demba.



« Quand les autres sœurs ne te voient pas avec des perles aux hanches, elles se moquent de toi. J'ai appris cela de ma mère », ajoute-elle. Quant à Nemercie, elle se confesse au cours d'une discussion et avoue clairement qu’elle utilise les colliers perles, portés autour des hanches, afin de séduire les hommes. Elle laisse expressément une partie de son dos ou du corps à découvert car, « cela intéresse trop les hommes », dit-elle.



« Djo, les femmes c’est d’abord les belles formes rondes, entourées de perles colorées et attirantes. Si toi tu détestes, moi j’aime les femmes qui les portes, ça me donne le goût quand j'ai des relations et que je touche à ça », explique un homme rencontré dans un maquis, tout sourire.



Malgré la tendance actuelle des chaînes (en diamant, or, plaqué or, argent, etc.,), le port de colliers de perles aux hanches garde toujours sa valeur ancestrale. De plus, ces perles sont réputées pour leur fonction de séduction. Autour de la hanche, rares sont les hommes qui échappent à l’enchantement des perles.