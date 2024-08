Tchad : colonie de vacances pour les enfants de l'école du dimanche des EET de Bébédjia

La colonie de vacances pour les enfants de l'école du dimanche des Églises Évangéliques au Tchad (EET) de Bébédjia a célébré sa 10ème édition, marquant ainsi une étape importante dans l'histoire de l'annexe de Bébédjia.



Lors de l'ouverture de cette colonie, les enfants des différentes Eglises représentées ont captivé les invités, avec des démonstrations chorégraphiques empreintes d'adoration et de louanges, préparant ainsi le terrain pour la réception de la parole de Dieu.



Dans son message de circonstance, le président de l'annexe de Bébédjia, Nodjiram Djendoh Timothée, par ailleurs pasteur de l'EET5 de Bébédjia, a centré son enseignement sur les thèmes de l'humilité et de la sagesse, tirés respectivement de la première Lettre de Pierre, chapitre 4, versets 5 à 6, et de l'Epître de Jacques, chapitre 1, verset 19.



Il a encouragé les enfants à se laisser guider par les moniteurs dans l'amour et la sagesse, afin de tirer pleinement profit des enseignements de valeur prévus pour la semaine.



Soulignant l'importance éducative de cette colonie, le maire de la ville de Bébédjia, Mbaigolbe Naimian, a recommandé aux enfants de respecter strictement le programme, et de faire preuve de discipline pour honorer le premier enfant, à savoir le Christ, qui réside en chacun d'eux.



Il a également insisté sur la bonne gestion des locaux et du matériel du lycée mis à leur disposition pour cette occasion. Les moniteurs et monitrices auront une semaine pour enseigner aux enfants des valeurs telles que la prière, l'enseignement biblique, la morale, le mariage, l'hygiène et l'assainissement, ainsi que le secourisme.



En outre, la formation pratique en élevage, la transformation des produits locaux, la plantation d'arbres, la maçonnerie et le sport, feront également partie du programme.