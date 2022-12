Tchad : comédiens 8 et artistes 0 à l’issue d’un match de football

Un match de brassage entre les artistes et comédiens tchadiens a eu lieu le 29 décembre à N’Djamena. Cette rencontre a donné le sourire aux fans de l'art tchadien.



Et c'était avec des éclats de rires que les supporteurs des deux équipes ont encouragé les acteurs sur le terrain. Généralement, c'est avec les applaudissements que les supporteurs encouragent mais là, c'est le rire à gorge déployée des supporteurs.



A cette occasion, l'artiste Moussa Aimé était à la fois joueur et gardien, mais toujours rien comme but du côté des artistes. Les artistes ont mouillé le maillot pour marquer un but, mais les comédiens ont berné ces derniers avec 8 buts.



Le coach des artistes a fini par être joueur, pour épauler ses poulains, mais le score est demeuré sans le moindre but marqué en leur faveur. Les comédiens tels que ZB Willy, Ebento, Benji le Canadien et Samada, se sont roulé par terre pour cette victoire.



Et l'histoire retiendra que les comédiens ont marqué 8 but contre les artistes, sans encaisser un seul.