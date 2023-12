Tchad : commémoration de la Journée de la liberté et de la démocratie

Le Tchad célèbre ce 1er décembre 2023, la Journée de la Liberté et de la Démocratie, un événement historique qui marque l’arrivée au pouvoir du défunt président Idriss Deby Itno, le 1er décembre 1990.



Cette date est un jalon important dans l’histoire du Tchad, symbolisant un tournant majeur dans la trajectoire politique et sociale du pays. Cette prise de pouvoir a été le résultat d'une série d'événements clés qui ont redéfini le paysage politique tchadien.



La période précédant l'arrivée de Idriss Deby au pouvoir était marquée par un Tchad déchiré par les conflits internes et les rivalités politiques. Le régime en place, dirigé par Hissène Habré, était lui-même arrivé au pouvoir par un coup d'État en 1982.



Toutefois, le régime de Habré a été critiqué pour sa gestion autoritaire et ses violations des droits humains, créant un climat de mécontentement et de tension politique.



Idriss Deby Itno, qui avait autrefois servi dans l'administration de Habré, en tant que commandant en chef de l'armée, s'est progressivement éloigné du régime en place. En 1989, il a formé le Mouvement Patriotique du Salut (MPS), un groupe rebelle, depuis son exil au Soudan.



Cela a marqué le début d'une lutte armée contre le gouvernement de Habré. La montée en puissance du MPS et le soutien croissant dont il bénéficiait parmi la population ont été catalysés par le mécontentement général à l'égard du régime de Habré. Les tactiques militaires et la stratégie politique de Deby, combinées à un contexte régional changeant, ont conduit à une série de victoires pour le MPS.



Le 1er décembre 1990, après une avancée rapide et décisive vers N'Djamena, les forces de Deby ont pris le contrôle de la capitale, marquant la fin du régime de Habré et le début d'une nouvelle ère pour le Tchad, avec un changement de leadership dans l’objectif de stabiliser un pays longtemps troublé par la guerre civile et les conflits internes.