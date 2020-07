Tchad : commémoration du 14 juillet à l'Ambassade de France, en présence d'officiels

La République française commémore ce mardi 14 juillet sa fête nationale, marquant notamment la prise de la Bastille en 1789, symbole de la fin de la monarchie absolue, ainsi que la Fête de la Fédération de 1790, symbole de l'union de la Nation.



À N'Djamena, l'ambassade de France au Tchad célèbre l'évènement avec notamment une déclaration de l'ambassadeur Bertrand Cochery.



Plusieurs officiels tchadiens sont présents à l'ambassade : le ministre secrétaire général adjoint de la Présidence, Hissein Brahim Taha, la ministre secrétaire général du gouvernement, Mariam Mahamat Nour, ainsi que d'autres membres du gouvernement et hauts fonctionnaires.



Selon l'ambassadeur Bertrand Cochery, la fête du 14 juillet "sera l’occasion pour la nation de rendre un hommage à celles et ceux qui sont engagés dans la lutte contre l’épidémie, en France et à l’étranger."



En raison de la pandémie de Covid-19, la cérémonie se déroule dans un format restreint.