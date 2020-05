Tchad : complexe industriel laitier de Mandelia, où en est-on avec la construction ?

Le ministre de l’Elevage et des Productions Animales, Gayang Souaré s’est rendu mercredi au Complexe Industriel Laitier de Mandelia, en construction, situé à 45 kilomètres au sud de N’Djaména pour constater l’état d’avancement des travaux dudit complexe.



Il était accompagné de la Conseillère à la Présidence de la République en charge de l’Elevage Mme Ndougouna Riradjim et le Conseiller en charge des Infrastructures à la Présidence de la République, Monsieur Ousmane Djougourou, ainsi que quelques responsables de son département.



A l’issue de la visite, la délégation ministérielle constate que, comparativement à la dernière, les travaux de ce chantier avancent notamment en ce qui concerne le génie civil et le système d’approvisionnement en eau de tout le complexe. Cependant il est à noter un retard dans l’installation des équipements du au blocage de lot de matériels au port de Douala.



Tout en reconnaissant les difficultés auxquelles l’entreprise fait face, le ministre de l’Elevage et des Productions Animales Gayang Souaré appelle les responsables de la société à se mettre résolument au travail. Il s’engage à trouver des solutions idoines aux difficultés relevées pour faire avancer les travaux.



Les techniciens de l’entreprise rassure le ministre de l’Elevage que, si toutes les difficultés soulevées sont remédiées, le complexe sera livré probablement d’ici la fin de l’année.