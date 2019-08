Tchad : compte rendu du conseil des ministres du 23 août 2019

Le conseil extraordinaire des ministres du vendredi 23 août 2019 a examiné huit projets de décret et a suivi une communication à son ordre du jour.



Des projets de décret renvoyés pour approfondissement



Il s’agit de quatre projets de décret introduits par le ministère du Commerce, de l’Industrie et de la Promotion du Secteur privé et de quatre autres projets, soumis au conseil par le ministère de l’Aménagement du territoire, du Développement de l’habitat et de l’Urbanisme.



Compte tenu de l’importance de ces projets, des enjeux financiers qu’ils présentent et de l’impact socioéconomique qu’ils auront sur la vie des populations, ces projets de décret sont renvoyés pour une étude minutieuse et un examen approfondi par les ministères concernés.



Objectifs de Développement Durable (ODD)



Le conseil a suivi la communication faite par le ministre de l’Économie et de la Planification du développement, Issa Doubragne, relative à la présentation de l’examen national volontaire sur les Objectifs de Développement Durable (ODD) au forum politique de Haut niveau sur le Développement Durable, tenu du 9 au 18 Juillet 2019 à New York aux États-Unis.



Ce forum qui a regroupé 47 pays dont le Tchad, a permis aux participants de présenter leurs examens nationaux volontaires sur le développement durable de juillet 2019.



Trois messages forts ont été dégagés par ce forum : la lutte en faveur de l’inclusion en soutenant davantage les plus vulnérables, prenant en compte les migrants, les femmes et les personnes handicapées, bref, réduire les inégalités ; l’accent est mis sur les Institutions qui doivent être le fondement de la mise en œuvre des objectifs de développement durable ; l’engagement politique soutenu, sur les changements climatiques et le plaidoyer en faveur des jeunes et des enfants.



"Retenons que la spécificité de cette rencontre de haut niveau est d’avoir préparé la première édition du forum prévue en Septembre prochain sous les auspices de l’Assemblée générale et à laquelle prendront part les Chefs d’État et de Gouvernement", a indiqué Issa Doubragne.



Tout en saluant les efforts faits par le Tchad, le ministre a conclu en émettant les vœux pour une synergie d’actions entre les ministères et Institutions en vue d’une appropriation véritable des ODD.



"Le Président de la République qui fait de la lutte contre la pauvreté, l’axe majeure de sa politique de développement, a salué les efforts des partenaires techniques et financiers mais a insisté sur la mobilisation des ressources internes et le développement du secteur privé, conditions sine qua non de la croissance économique du Tchad et de l’atteinte des objectifs de développement", a indiqué le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, Oumar Yaya Hissein.