Tchad : concertations à Biltine pour la levée de la grève des commerçants

La grève des commerçants, entamée depuis hier, se poursuit à Biltine. Une réunion impliquant l'ensemble des commerçants a eu lieu aujourd'hui au siège de la préfecture dans l'espoir de parvenir à un dénouement.



Après un dialogue de plus de trois heures avec le préfet Mahamat Ali Rahma, les concertations vont se poursuivre entre les commerçants et l'administration.



Les commerçants dénoncent la subdivision injuste de terrains situés à proximité du marché ; le monopole foncier par la municipalité ; la saleté qui inonde le marché ; et la délocalisation de la boucherie dans un autre lieu qui ne peut accueillir qu'un faible nombre d'acheteurs.



Ils entendent poursuivre leur mouvement de grève pendant trois jours, si la municipalité ne recule pas sur les décisions qu'elle a prises. Cette paralysie du marché risque d'avoir un grand impact sur la population.