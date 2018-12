Tchad : condamnations après la répression d'une manifestation à Bardai

La coordination du comité d’auto-défense de Miski, dans un communiqué de presse, condamne fermement "l’usage disproportionné de la force contre la population de Bardai qui manifeste pacifiquement contre l’instrumentalisation de l’installation du nouveau gouverneur ce mercredi 26 décembre."



Par ailleurs, le comité tient à informer l’opinion nationale et internationale que "la manifestation des sympathisants du comité d’auto-défense a été sauvagement réprimée par les milices du régime". Par conséquent, il demande à la communauté internationale "d’intervenir pour garantir la liberté d’expression et de rassemblement partout au Tchad, autorisés par la loi fondamentale et des conventions internationales ratifiées par le pays."



En outre, il "exprime toutes ses gratitudes" aux jeunes de Bardai qui ont "vigoureusement exprimé leur ras-le-bol face au massacre" perpétré par l'armée sur la population de Miski.