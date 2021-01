Tchad : condoléances de la SHT suite au décès du PCA Orozi Fodeïbou

Le directeur général de la Société des hydrocarbures du Tchad (SHT), Ibrahim Mahamat Djamouss, déclare avoir appris avec consternation le décès de M. Orozi Fodeïbou, président du conseil d'administration de la SHT, le 05 janvier 2021, à la suite d'une courte maladie.



Le directeur général de la SHT et l'ensemble de son personnel "présentent leurs condoléances les plus attristées au Maréchal du Tchad Idriss Deby Itno".



Selon le communiqué, en cette circonstance douloureuse, le directeur général de la SHT et l'ensemble de du personnel prient qu'Allah le Tout Puissant accueille Orozi Fodeïbou dans son vaste Royaume et console les cœurs attristés.



"Que son âme repose en paix", conclut le communiqué.