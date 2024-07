Tchad : conférence de presse du Directeur de cabinet du Médiateur de la république, Madtoïngué Beralngar

Il a estimé que le Tchad et notamment la province du Moyen-Chari souffrent de nombreux maux dus à un manque d'engagement politique des citoyens. Sur la situation politique, il a jugé la période post-électorale stable, mais a appelé le Président à s'ouvrir davantage aux acteurs politiques et à la société civile pour dialoguer et relever les défis du pays.



Il a souligné l'augmentation continue du coût de la vie, notamment la hausse des prix sur les marchés, qui pèse lourdement sur le budget des ménages tchadiens.



Enfin, il a appelé les Tchadiens à faire preuve de solidarité, d'unité nationale et à cultiver les valeurs de paix et de cohabitation pacifique, essentielles pour un développement socio-économique stable.



L'accent a été mis sur l'importance du dialogue, de la tolérance et de la cohésion sociale pour bâtir une société prospère au Tchad.