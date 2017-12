Tchad : conflit intra-groupe à L'église évangélique de Bébédjia

Les croyants de l'église évangélique au Tchad sont en rang dispersé. Les deux parties prenantes sont les deux pasteurs de l'église évangélique n°7 de Bébédjia. Ces derniers allaient en venir aux mains devant les fidèles chrétiens à l'église évangélique ce vendredi 22 décembre 2017.



Selon la source, le pasteur aurait signé la transition à Moundou, mais au dernier moment, il a changé de décision pour se ranger derrière l'ancien bureau général de l'entente des églises du Tchad.



D'autres sources parmi les fidèles chrétiens de l'église évangélique de Bébédjia affirment que l'un des pasteurs logé à l'église a tenté d'interrompre de force les activités, alors que se préparait le culte du dimanche dernier.



Au vu de la situation qui continuait à perdurer, les fidèles chrétiens de l'église évangélique de Bébédjia se sont plaint et demandé une médiation le plus rapidement possible. Informés de la situation, les autorités communales et administratives ont convoqué ce mardi 26 décembre dernier les pasteurs et anciens des églises évangélique de Bébédjia pour une médiation.



Au retour de la conciliation, le pasteur de l'église évangélique n°5 de Bébédjia a fait une chute en cours de route. Il a été admis à l'hôpital Saint Joseph de Bébédjia et a rendu l'âme quelques heures plus tard.