Tchad : conflit mortel dans la sous-préfecture de Mbaikoro après un présumé vol de bétail

Un incident tragique survenu dans le canton de Kilanga, sous-préfecture de Mbaikoro, a entraîné la mort d'un individu au cours d'un conflit familial.



Selon des sources locales, l'origine du conflit serait une accusation de vol de bétail portée contre un individu. Ce dernier, B.O. aurait dérobé nuitamment des bétails appartenant à ses propres parents.



D'autres sources rapportent qu'un résident du canton, nommé I., aurait à plusieurs reprises surpris B.O en train d'enlever les bétails pour ses propres intérêts. Suite à ces observations, B.O. avait quitté le canton et était absent depuis un certain temps.



Cependant, le 20 juillet 2023, vers minuit, I. a remarqué le retour de B.O. Dès lors, il a immédiatement informé les gendarmes de la Brigade de Mbaikoro de la présence de B.O. dans le canton. Informés de la situation, les gendarmes se sont rendus sur les lieux vers minuit pour arrêter B.O. I., qui semblait collaborer avec les gendarmes, les a guidés jusqu'au domicile de B.O.



Malheureusement, une altercation a éclaté entre lui et les petits frères présumés du voleur, au cours de laquelle un des frères, A.O, aurait été mortellement poignardé. L'assassin est actuellement en fuite, et les forces de la Brigade de Mbaikoro sont à sa recherche pour le capturer. Une enquête est en cours pour faire la lumière sur cet événement tragique.



Quant au présumé voleur, B.O., il est actuellement en détention à la Brigade de Mbaikoro pour les besoins de l'enquête. Cette situation suscite une profonde tristesse et l'ensemble de la communauté locale espère que la vérité émergera de l'enquête en cours et que la paix sera rétablie.