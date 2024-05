Tchad : conseil des ministres du 1er gouvernement de la 5ème République

Le président de la République Mahamat Idriss Deby a présidé ce.30 mai 2024, le premier Conseil des ministres du 1er gouvernement de la 5ème République.



La séance a été consacrée à la présentation des membres de l’équipe gouvernementale et aux orientations du chef de l’État.



À cette occasion, le Premier ministre a renouvelé son engagement et celui de son Gouvernement, à tout mettre en œuvre pour relever les nombreux défis qui les attendent et à bâtir un avenir meilleur pour tous les citoyens.