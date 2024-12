ANALYSE Tchad : consommation d'alcool frelaté et fréquentation des bars, un danger pour les jeunes

Alwihda Info | Par Mahamat Ouda Ousmane - 31 Décembre 2024



Une approche collaborative, impliquant la société, les autorités et les familles, est essentielle pour atténuer ces dangers et protéger la jeunesse.

La consommation d'alcool, surtout frelaté et la fréquentation des bars par des mineurs durant les fêtes de Noël et du Nouvel An est un sujet complexe qui implique des aspects sociaux, sanitaires et législatifs. Les périodes de fêtes, comme Noël et le Nouvel An, sont souvent associées à des célébrations festives où l'alcool joue un rôle central.



Cependant, ces occasions peuvent également exacerber certains problèmes, notamment la consommation d'alcool illicitement obtenue ou frelatée, et la présence de mineurs dans des établissements où l'alcool est servi.



L'alcool frelaté fait référence à des boissons alcoolisées qui sont produites ou distribuées de manière illégale, souvent sans respecter les normes de sécurité. Cela peut inclure des boissons contenant des niveaux dangereux de méthanol ou d'autres substances toxiques.



La consommation de ces produits peut entraîner des intoxications graves, des maladies à long terme, et même la mort. Les fêtes peuvent inciter certains jeunes à consommer de l'alcool, que ce soit pour faire comme les adultes, pour se sentir inclus dans les célébrations, ou par curiosité.



Les mineurs peuvent être particulièrement vulnérables à la tentation d'acheter des produits frelatés, souvent moins coûteux et plus accessibles. Les législations régissant la vente d'alcool sont souvent assouplies durant les fêtes, mais le non-respect des limites d'âge reste un problème majeur.



Les autorités doivent donc renforcer les contrôles, pour prévenir la vente d'alcool frelaté et s'assurer que les mineurs n'ont pas accès à l'alcool. Malgré les lois qui interdisent la vente d'alcool à des mineurs, il est courant que ces derniers tentent d'entrer dans des bars, en tenant compagnie aux adultes.



Les bars peuvent offrir un espace où les jeunes se sentent libres de s'exprimer, mais ils peuvent également exposer les mineurs à des comportements à risque, notamment la consommation excessive d'alcool et l'exposition à des situations dangereuses.



La fréquentation des bars par des mineurs peut entraîner des conséquences notables, notamment la normalisation de la consommation d'alcool jeune, ce qui pourrait avoir des effets à long terme sur leurs habitudes de consommation et leur santé.



Il est crucial de mener des campagnes de sensibilisation ciblant spécialement les jeunes et les parents sur les dangers de la consommation d’alcool frelaté et les risques liés à la fréquente des bars. Les gouvernants doivent renforcer les mesures de contrôle autour de la vente d'alcool, notamment par des inspections renforcées des bars. Il importe également de développer des options de divertissement pendant les périodes de fête qui ne reposent pas sur l'alcool, afin d’offrir aux jeunes des alternatives saines et sûres.



En somme, la consommation d'alcool frelaté et la fréquentation des bars par des mineurs pendant les fêtes de nativité et de Nouvel An présentent des risques importants. Une approche collaborative, impliquant la société, les autorités et les familles, est essentielle pour atténuer ces dangers et protéger la jeunesse.





Dans la même rubrique : < > Les fêtes de fin d'année : Une fin en soi ? Tchad - Ndjamena : La Célébration de Noël entre Prière et Fête Crise politique en France et démission du gouvernement Barnier Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)