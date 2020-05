Tchad : contre la Covid-19, le Coran sera récité 1000 fois dans 22 madrasa d'Ati

À Ati, le maire de la ville, en commun accord avec le comité islamique du Batha, a invité les commerçants à se mobiliser pour l'organisation d'une grande lecture du Saint Coran à 1000 reprises, dans 22 écoles coraniques "Madrasa" du chef-lieu du Batha.



Cette séance de lecture simultanée vise à invoquer Dieu pour que le monde entier soit épargné de la pandémie de Covid-19.



Le maire de la ville d'Ati, Abakar Moussa Kaïdallah, a tout d'abord remercié les fidèles croyants, les commerçants et les personnalités présentes à la rencontre de ce vendredi pour leur engagement dans la lutte contre le coronavirus.



Séance tenante, les participants ont donné une contribution de 1.400.000 Fcfa pour faciliter les préparatifs et le déroulement de cette séance de lecture du Saint Coran à Ati.



Par ailleurs, Abakar Moussa Kaïdallah, a invité les fidèles à respecter le mesures gouvernementales et la distanciation sociale au cours de lecture.



La rencontre a pris fin avec des invocations.