Tchad : contre la désertification, 6 hectares mis à disposition de Citoyens sans frontières

Citoyens sans frontières est aujourd'hui à Gassi 2, dans le 7ème arrondissement de N'Djamena. Le ministère en charge de l'environnement a mis à la disposition de la plateforme associative plus de 6 hectares de terres qui serviront à planter et à lutter contre la désertification.



L'évènement a eu lieu ce matin en présence de Mahamat Alifa Moussa, représentant du ministre et Gladys Kouranang, directrice des forêts et de lutte contre la désertification.