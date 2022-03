Tchad : contrôle abusif de la police sous le viaduc de Dembé

De plus en plus, les usagers des engins à deux éprouvent des difficultés pour traverser le côté sud du viaduc de Dembé. En effet, aucun engin à deux roues ne peut y circuler, sans qu'on ne l'intercepte pour le contrôle des papiers. Une situation qui provoque le mécontentement des usagers de cette voie.



Debout, du matin au soir, les agents de police routière montrent leur dévouement au travail, en faisant usage de larges pouvoirs de contrôle sur les engins à deux roues. Sont-ils dans leur rôle ? Pourquoi autant de contrôles ? En réalité, cette scène inédite qui se passe au viaduc de Dembé démontre l'autre visage de la police de circulation routière.



Entre 12 heures et 14 heures, certains parents ramènent leurs enfants de l'école à la maison, rendant la circulation dense. Mais les agents semblent oublier leur rôle, qui est de faciliter la fluidité de la circulation. Ils exigent souvent les papiers de motos, à savoir la carte grise et le certificat d'assurance.



Ceux qui ne sont pas en règle mettent la main dans la poche et une solution est trouvée. C’est le cas de Kubert, un conducteur dont la moto est sans papiers : « sans 1000 ou 2000 FCFA, tu ne peux pas échapper à ces policiers », explique-t-il. Contrairement à ceux qui sont en règle, c'est un contrôle de trop, estime Gislain, parent d'élèves : « ces agents de police exagèrent dans le contrôle quotidien, mais le mieux est d'avoir ses papiers au complet », dit-il.



Selon Bonheur Mortorbe, « les policiers ne peuvent pas vous contrôler à tout moment sans raison, mais parfois ces agents abusent du pouvoir de contrôle, au détriment de leur rôle premier qui est la régulation de la circulation », explique-t-il. Cet avis n’est pas partagé par Elvis Djerabé, gendarme : « il faut reconnaître que tout contrôle effectué par la police ou la gendarmerie a pour but d’assurer la sécurité de la route ou des engins. Le plus important pour les usagers, c'est d'avoir un bon comportement lors du contrôle, explique-t-il.



A tort ou à raison, les agents de police de la circulation routière, sous le viaduc de Dembé, oublient leur rôle de gestion de la circulation et mettent mal à l'aise, tous ceux qui empruntent ce chemin. Pourtant, le plus important est de faciliter la circulation pour éviter les embouteillages.