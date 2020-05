TCHAD Tchad : convention avec la cellule de veille, la Fondation Grand Cœur s'explique

Alwihda Info | Par Info Alwihda - 11 Mai 2020









La secrétaire générale de la FGC, Mme. Habba Sahoulba Gontchomé, explique avoir "répondu aux sollicitations de la Cellule de veille et de sécurité sanitaire pour lui apporter son soutien logistique, humain et son expérience de terrain non négligeable acquise de manière continue depuis plus de 3 ans."



La convention liant la FGC et la cellule de veille "n'a, à ce jour toujours pas été mise en application. D'autre part, la FGC n'a jamais été positionnée comme l'agence principale d'exécution du plan de riposte contre le coronavirus. Cette convention n'octroie ni moyens, ni prérogatives particulières à la FGC", précise le communiqué.



"La Convention signée avec la cellule n'a rien d'exceptionnel, la FGC a bien avant cela signé un certain nombre de protocoles avec différents ministères qui ne prévoient aucun appui financier à la Fondation", indique Mme. Habba Sahoulba Gontchomé.



Selon la Fondation, "les tâches qui lui ont été dévolues dans le cadre de ce partenariat sont les suivantes : sensibiliser les populations pour minimiser les risques de propagation du Covid-19 par des messages adaptés au contexte local après avis du Comité scientifique de la Cellule de veille et de sécurité sanitaire ; fabriquer et distribuer des masques faciaux en tissus ainsi que des dispositifs de lavage de mains ; concevoir un protocole de distribution de kits alimentaires en vue de satisfaire les ménages vulnérables identifiés et les personnes mises en quarantaine ; fournir des conseils et avis dans le domaine sanitaire si nécessaire ; appuyer les équipes médicales mobilisées par le ministère de la Santé publique par la fourniture de médicaments et de consommables ; renforcer les capacités logistiques des équipes opérationnelles qui seront mises en place par la Cellule dans le cadre d'une réponse sociale à travers les points focaux de la FGC."



