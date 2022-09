Tchad : convention de prêt de 7 milliards FCFA pour l'extension de l'INSTA

Le ministre de l’Économie, de la Planification du Développement et de la Coopération internationale, Moussa Batraki et le directeur général du Fonds de l’Organisation des Pays Exportateurs de Pétrole (OPEC), Dr Abdülhamid Alkhalifa, ont signé le 20 septembre, une convention de prêt, pour l’extension de l’Institut National Supérieur des Sciences et Techniques d’Abéché (INSTA), pour un montant de de 7 milliards FCFA.



Le projet d’extension de l’INSTA est cofinancé avec la Banque Arabe pour le Développement Économique en Afrique (BADEA). Les deux parties ont aussi convenu d’accélérer le financement du Projet de Développement de la Riziculture dans les plaines du Chari-Logone, phase III. Ce projet, d’un montant de 19,7 milliards FCFA, en cofinancement avec la BADEA, a pour ambition de réduire l’insécurité alimentaire au Tchad.



Dans le même ordre d’idée, il a été abordé le financement d’autres projets de développement dans les régions du Salamat, des deux Ennedi, du Borkou et du Tibesti. Le chef de mission, Moussa Batraki, accompagné de son collègue des Infrastructures et du Désenclavement, Patalet Géo, a poursuivi les échanges avec l’exécutif de l’OPEC, sur les opportunités de financement pour les infrastructures routières et énergétiques entre autres.



Le gouvernement du Tchad a réussi à obtenir de son partenaire, le Fonds de l’OPEP pour le Développement International, le prolongement des financements des différents projets en cours d’exécution. Le directeur général du Fonds de l’OPEP a également marqué son accord pour se rendre au Tchad, afin d’inaugurer les ouvrages de l’INSTA, et visiter les projets routiers en cours.



Au cours de ces visites, le directeur général a encouragé les équipes techniques du Fonds à effectuer régulièrement des missions de supervision sur le terrain, en vue de s’imprégner de difficultés réelles et de l’état d’avancement des travaux.