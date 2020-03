Tchad - coronavirus : ces consignes de la mairie de N'Djamena

Le maire de la ville de N'Djamena, Saleh Abdel-Aziz Damane, a invité mercredi ses concitoyens à respecter les consignes sanitaires, au vu de l'évolution récente de l'épidémie de coronavirus (COVID 19).



Il demande d'éviter les rassemblements de plus de 50 personnes, d'éviter les surcharges dans les transports en commun, et d'observer strictement les mesures d'hygiène recommandées par l'OMS à savoir se laver régulièrement les mains au savon.



Saleh Abdel-Aziz Damane appelle également à éviter de serrer les mains ou se faire des accolades ; pour ceux qui sont enrhumés, se couvrir la bouche avant d'éternuer.



Le maire appelle à la vigilance et précise que les consignes sont nécessaires pour la prévention de cette maladie.