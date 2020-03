Tchad - coronavirus : la santé du patient testé positif s'améliore

Le ministre des Affaires étrangères, Chérif Mahamat Zene, a déclaré vendredi dans un message posté sur Twitter, que la situation s'améliore pour le premier patient testé positif au COVID-19 et pris en charge depuis hier par les services médicaux compétents.



"L'ambassade de son pays suit l'évolution de l'état de sa santé", a-t-il précisé.



"C'est un patient qui est stable et qui n'a pas besoin de traitements spéciaux (...) C'est une grippe qui va passer et nous espérons que d'ici trois, quatre jours, il va s'en sortir complètement", a souligné ce matin le représentant de l'OMS, Dr. Jean-Bosco Ndihokubwayo, lors d'un point de presse.



Le Tchad a annoncé jeudi son premier cas de coronavirus.



Un marocain âgé de 28 ans



Le ministère de la Santé publique a indiqué aujourd'hui que le patient est un marocain âgé de 28 ans qui vit et travaille au Tchad depuis le mois de décembre 2019. Il s'est rendu à Douala du 11 au 15 mars dernier avant de revenir au Tchad. Il s'est rendu à son travail le 16 mars et a commencé à présenter les premiers symptômes.



"Immédiatement, nos services ont été avertis. Ils l'ont mis en quarantaine à l'hôpital de Farcha. Le test réalisé a été positif. A partir de ce moment, tous les moyens du Gouvernement ont été mobilisés", selon le directeur général sortant du ministère de la Santé publique.



Il a ajouté que "les personnes qui étaient dans le même avion du suspect sont considérés comme infectées. Elles ont été averties. En ce moment, on a rassemblé toutes les personnes qui étaient avec lui."